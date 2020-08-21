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Общество

Более 88 тысяч тонн зерна намолотили в Псковской области

21.08.2020 21:19|ПсковКомментариев: 0

Более 88 тыс. тонн зерна намолотили сельскохозяйственные производители в Псковской области. Уборочная площадь составила свыше 21 тыс. га, это более половины засеянной в текущем сезоне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Средняя урожайность - более 40 ц/га. Больше всего зерновых и зерновых и зернобобовых культур аграрии намолотили в Пыталовском районе - около 22,5 тыс. тонн с площади 3,7 тыс. га, в Псковском районе - более 18 тыс. тонн с площади 4 тыс. га, в Островском районе - свыше 9 тыс. тонн с площади около 1,4 тыс. га, в Палкинском районе - 7,7 тыс. тонн с площади почти 1,2 тыс. га.

Лидирующими районами по урожайности зерновых культур являются Островский (67 ц/га) Палкинский (65 ц/га), Пыталовский (61 ц/га).

Уборочная площадь зерновых культур в текущем году составляет более 43 тыс. га.

Теги: #АПК #сельское хозяйство #зерно
Источник: Псковская Лента Новостей
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