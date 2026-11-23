По состоянию на 23 ноября количество ожидающих убытия грузовых транспортных средств перед многосторонним автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Бурачки» составляет порядка 180 машин, перед МАПП «Убылинка» – 110 автомобилей. Основной причиной является неритмичный прием латвийской стороной, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

«Ситуация на государственной границе со странами Прибалтики остается напряженной. Сохраняется неритмичный прием как транспортных средств, так и физических лиц сопредельными сторонами на российско-латвийском и российско-эстонском направлениях», - подчеркнули в ведомстве.

За 22 ноября эстонской стороной принято только 13 грузовых транспортных средств, убывших через МАПП «Шумилкино», аналогичная ситуация и в МАПП «Куничина Гора», где убыло только шесть грузовых автомобилей. Скопление транспортных средств (порядка 30 единиц) наблюдается и перед МАПП «Шумилкино».

Также и на пассажирском направлении эстонской стороной ужесточается контроль в отношении граждан: фиксируются случаи возврата граждан. Так за 22 ноября на МАПП «Куничина Гора» вернулось 40 физических лиц, через пешеходную составляющую МАПП «Ивангород» на выход из России проследовало порядка 280 человек. В связи с ограниченным временем работы сопредельного эстонского пункта пропуска «Нарва-1» не успели пересечь границу порядка 200 граждан на выход из России.

Учитывая, сложную ситуацию на границе с Республикой Беларусь со странами – членами Европейского союза, предстоящее закрытие с 1 декабря 2026 года автомобильных пунктов пропуска эстонской стороной, а также наступление периода завершения внешнеторговых контрактов в ведомстве обращают внимание о возможном увеличении скопления грузовых транспортных и перед российскими пунктами пропуска.

Необходимо учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведеников прокомментировал решение эстонских властей о закрытии границы с Россией.