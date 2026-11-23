Ввоз 134,3 тысячи тонн овощей, фруктов и ягод из-за рубежа проконтролировали специалисты Россельхознадзора в Псковской области с начала 2026 года по 17 ноября. За этот период через пункты пропуска региона проследовали 7,1 тысячи грузовых автомобилей с плодоовощной продукцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.



Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального отделения Россельхознадзора

Поставщиками овощей и фруктов стали десять стран мира, среди основных - Сербия, Молдова, Бельгия и Германия.

Большую часть импортной продукции составили фрукты и ягоды - 133 тысячи тонн. Среди них: абрикосы, ананасы, цитрусовые, арбузы, виноград, груши, яблоки, манго, малина и черешня.

Объём ввезённых овощей составил 777,9 тонны. В Россию поставляли капусту, перец, свёклу, томаты, чеснок, спаржу, шпинат и другую продукцию.

После прохождения фитосанитарного контроля продукцию допустили к ввозу в различные регионы России, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Псковскую, Московскую, Свердловскую, Нижегородскую и Брянскую области, а также Краснодарский край.