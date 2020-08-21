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Общество

В России заявили о победе над коронавирусом

23.08.2020 09:43|ПсковКомментариев: 2

Российская медицина одержала победу над пандемией коронавируса «с точки зрения количества спасенных жизней». Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

По его словам, российские врачи превзошли иностранных медиков по этому показателю. «Была господствующая точка зрения в мире и у нас в стране о том, что "разве у нас медицина?" "В Европе медицина, в Америке медицина". Пришел вызов, и я абсолютно убежден, что Россия справилась с этим гораздо лучше», — подчеркнул Кириенко.

Так, Россия показала «совершенно другие результаты» по уровню смертности — врачам удалось спасти гораздо больше жизней. В целом за время пандемии страна показала морально-нравственный пример, обозначив в качестве ключевой цели именно жизни граждан. «В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила», — заключил он.

Как отмечает «Лента.ру», в России за последние сутки было выявлено 4921 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 951 тысячу. Из них более 767 тысяч выздоровели, свыше 16,3 тысячи скончались. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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