Врач объяснила пользу одного часто демонизируемого продукта

Диетолог Ана Лусон заявила, что многие люди часто демонизируют один продукт, который на самом деле является полезным. Ее слова приводит издание HuffPost.

По словам врача, существует мнение, будто цельное молоко повышает уровень холестерина в крови и негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, поскольку содержит насыщенные жиры, пишет «Лента.ру». Однако в действительности организм устроен намного сложнее, подчеркнула специалистка.

«Молочные жиры ведут себя в организме иначе, чем жиры в ультрапереработанных продуктах (...) Жирные кислоты в цельном молоке обладают противовоспалительными свойствами, поддерживают здоровье кишечника и способствуют насыщению», — объяснила диетолог.

Другими полезными свойствами этого продукта она назвала снижение риска развития ожирения и сахарного диабета.