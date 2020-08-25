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Общество

Четыре рекорда установили российские десантники на конкурсе в Пскове

26.08.2020 09:15|ПсковКомментариев: 0

В ходе первой части второго этапа Международного конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящего в эти дни в Псковской области в рамках «АрМИ-2020», экипажи боевых машин десанта команды Российской Федерации установили сразу четыре рекорда соревнований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-центре конкурса.

25 августа в рамках соревнований на полигоне «Струги Красные» прошла индивидуальная гонка на боевых машинах.

Отличные навыки владения боевой машиной десанта, высокую скорость прохождения трассы и безупречную стрельбу из штатного вооружения БМД-2 показали все три экипажа российских десантников, что позволило им улучшить рекордные показатели в этой дисциплине, установив тем самым рекорды соревнований.

До сегодняшнего дня лучшее время за всю историю конкурса равнялось 7 минутам и 4 секундам.

Отличное выступление экипажей сборной России позволило значительно улучшить его, что признали представители судейской коллегии всех команд-участниц конкурса, которые стоя аплодировали псковским десантникам по окончании заездов.

По итогам сегодняшних соревнований лучшее время у экипажа гвардии младшего сержанта Александра Каравая с наводчиком-оператором гвардии сержантом Василием Косеньким и механиком-водителем Дмитрием Федоровым, показавшего рекордное время, равное 6 минутам 39 секундам.

Второе время, 6 минут и 59 секунд, показал экипаж гвардии сержанта Павла Батуева с наводчиком-оператором гвардии ефрейтором Иваном Соловьевым и механиком-водителем гвардии старшим сержантом Евгением Яндером.

Третье место занял экипаж гвардии старшего сержанта Ивана Кананыхина с наводчиком-оператором гвардии ефрейтором Алексеем Тропиным и механиком-водителем гвардии ефрейтором Владимиром Абрамовичем, его результат - 7 минут ровно.

«Единый коллектив, слаженные командные действия и вера в победу позволили нам показать высокие результаты. Ведь для Воздушно-десантных войск России нет задач невыполнимых и нет места, кроме первого», - поделился механик-водитель экипажа-победителя гвардии ефрейтор Дмитрий Федоров после финиша.

Кроме того, в общем зачете по сумме выступления трех экипажей российские десантники, показав общее время 22 минуты 38 секунд, на 35 секунд улучшили свое же достижение прошлого года.

Теги: #десантники #соревнования #десантный взвод
Источник: Псковская Лента Новостей
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