Общество

Уроки здоровья пройдут в псковских школах 2 сентября

2 сентября в школах Псковской области пройдут уроки здоровья. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 26 августа, на совещании с главами районов в преддверии нового учебного года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С данной инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова. «Это правильная и своевременная инициатива», - высказал мнение губернатор и поручил продумать формат поведения таких уроков в регионе.

Он напомнил, что в области с 3 по 19 августа проходила приемка школ. Все 368 образовательных организаций приняты, но к некоторым школам есть замечания. К примеру, не везде в полной мере обеспечены условия безопасности, где-то еще идет ремонт или поставка оборудования.

Михаил Ведерников напомнил, что по распоряжению правительства Псковская область получила 86,6 млн рублей на организацию горячего питания школьников начальных классов. Но 59 образовательных учреждений не получили федеральное субсидирование из-за замечаний Роспотребнадзора.

«Мы должны сделать все, чтобы устранить замечания, это прямая экономия средств для областного бюджета», - заявил глава региона.