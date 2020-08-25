Общество

«Бабло волнует всех»: Антон Сергеев прокомментировал публикации в Telegram о доходах чиновников

Советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в эфире программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировал размещение негативных публикаций о доходах псковских чиновниках в некоторых Telegram-каналах.

По его словам, это пример информационной манипуляции. «Бабло же волнует всех, - сказал Антон Сергеев. - Еще и жену присовокупили - зарабатывает больше, чем я».

При этом Антон Сергеев подчеркнул, что его супруга не работала ни в администрации Псковской области, ни в самом регионе.

«Самое главное, это же общий доход, совокупный годовой доход, в который входит и премиальный фонд», - пояснил Антон Сергеев.