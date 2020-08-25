Общество

Аллею кленов высадили в псковском Сквере имени 60-летия Октября

В Пскове состоялся завершающий этап посадки деревьев в благоустроенном Сквере имени 60-летия Октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Ранее на территории сквера уже были высажены липы и березы, а вчера представители администраций города Пскова и Псковской области, МБУ «Эколого-биологического центра» и МП «Горводоканал» высадили аллею красных остролистных кленов и ели. Всего же на территории сквера появилось 60 новых деревьев после проведения работ по облагораживанию территории.

В сквере появятся дополнительные прогулочные дорожки, детская площадка, «магнитом» для туристов станет установка малой архитектурной формы - сердца с надписью «Псков». Кованые фигуры, изготовленные псковскими кузнецами под руководством Евгения Вагина, которые ранее были установлены в сквере, вернутся на свои места. Кроме того, в парке появится возможность технологического подключения для проведения массовых мероприятий с использованием светового и звукового оборудования.

Благоустройство сквера стало возможным благодаря участию администрации города Пскова в проекте LV-RU-021 «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии», который реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов. Целью проекта является эффективное и рациональное использование депрессивных городских территорий и преобразование их в привлекательные городские пространства.

Добавим, программа приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов поддерживает совместные усилия, направленные на решение проблем развития приграничных территорий, и продвигает устойчивое использование существующего потенциала региона вокруг границы между Европейским союзом и Российской Федерацией. Вебсайт программы: www.latruscbc.eu.