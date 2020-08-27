Общество

В Крестах демонтировали аварийную баню

Аварийная бывшая баня в Крестах снесена. Также там вырублены дикорастущие кусты. Управление городского хозяйства в настоящее время разравнивает грейдером землю, засыпает асфальтной крошкой территорию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Напомним, в ходе одного из весенних выездов глава города Елена Полонская посетила территорию «Военного городка-3» по округу № 4. Местные жители обратили внимание главы муниципалитета на бесхозное разваленное здание, которое ранее являлось баней и принадлежало военной части и не один десяток лет стояло без надобности.

Баня была введена в эксплуатацию, когда возникла необходимость в горячей воде, подача которой не осуществлялась в этом районе города. К началу 90-х баня прекратила свою работу за ненадобностью. Помимо этого, зданию требовалась реконструкция, нужны были большие деньги, которых на то время не было.

Зданием никто не занимался, оно обветшало и портило облик района. В ходе диалога с жителями было решено привести территорию в порядок.