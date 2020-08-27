Общество

Более 15% россиян любят смотреть кино в одиночестве

219,4 млн зрителей посетили кинотеатры России в 2019 году, это на 9,5% больше, чем год назад. Сборы от просмотров составили 55,5 млрд рублей. На долю российского кино пришлось 12,3 млрд рублей - его посмотрело более 50 млн жителей России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

В 2000 году посещение кинозала в России стоило в среднем 18 рублей, в 2010 году - уже 162 рубля, в 2016 и 2017 годах - 258 рублей, а в 2018 году - 261 рубль.

По данным ЕАИС, киноаудитория России преимущественно женская (доля женщин - 55%). Средний возраст кинозрителя - 28 лет, а самая многочисленная возрастная группа – 25 - 34 года (32,5%, то есть каждый третий посетитель кинотеатров). Для сравнения: доля аудитории в возрасте 12 – 17 лет составляет 16,1%; 18 – 24 лет - 26,8%; 35 – 44 лет - 16,9%; старше 45 лет - 7,8%.

Впрочем, если посмотреть на статистику Росстата, можно раскрыть секрет популярности кинотеатров у аудитории 25 - 34 лет. Просто это наиболее многочисленная часть населения страны. Для сравнения: в 2017 году в возрасте 19 лет в России было 666 тыс. мужчин и 646 тыс. женщин; в возрасте 29 лет - 1,3 млн мужчин и 1,2 млн женщин; в возрасте 49 лет - уже 824 тыс. мужчин и 921 тыс. женщин.

С годами очертания возрастной пирамиды меняются, демографические «ямы» и «выступы» движутся вверх, что также может влиять на портрет зрительской аудитории. Таким образом, можно предположить, что основной кинозритель, который сегодня относится к группе 25 – 34 лет, будет взрослеть, а на смену ему придет не столь многочисленная зрительская аудитория, отмечают в Псковстате.

Увидеть и спрогнозировать тенденцию изменений мы можем по результатам предыдущих переписей. К примеру, перепись 1989 года выявила 25,4 млн жителей страны в возрасте 25 - 34 лет, перепись 2002 года - уже 20,4 млн, а в 2010 году эту возрастную категорию представляло 22,9 млн человек.

Сегодня почти каждый третий (30,8%) посетитель кинотеатра приходит на сеанс в компании друзей. Чуть меньше зрителей (27,7%) предпочитают просмотр вдвоем, а 15,3% — в одиночестве. Доля семейной аудитории составляет 25%, а в праздничные выходные может достигать 48%. Преимущественно это зрители в возрасте 35–44 лет.

Примечательно, что аудитория российского кино в 2019 году была в среднем на 5 лет старше, чем аудитория зарубежных фильмов: 32 года и 27 лет соответственно. Также аудиторию российского кино отличает более высокая доля женщин: 59 против 54% зрительниц зарубежных фильмов.

Статистические данные Росстата позволяют узнать и размеры финансовых вложений в кинематограф по сравнению с другими отраслями. Так, расходы консолидированного бюджета РФ на социально-культурные мероприятия в 2018 году составили 20,382 трлн рублей. Из них на культуру, кинематографию - 528,2 млрд рублей, или 2,6%. Для сравнения: на образование - 18%, на здравоохранение - 16,3%, на социальную политику - 60,8%, на физкультуру и спорт - 1,6%, на СМИ - 0,7%.