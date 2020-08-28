Общество

Плюсское подразделение налоговой инспекции возобновляет прием с 31 августа

Начиная с 31 августа территориально-обособленное рабочее место (ТОРМ) Межрайонной ИФНС России № 3 по Псковской области в поселке Плюсса возобновляет прием и обслуживание налогоплательщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

ТОРМ располагается по адресу: поселок Плюсса, улица В. Гнаровской, д. 10.

Операционный зал, в котором будут принимать специалисты инспекции, работает по следующему графику:

вторник, четверг: 10.00 – 16.00;

При посещении ТОРМа необходимо соблюдать рекомендации и ограничения, установленные в Псковской области – быть в маске и перчатках, а также выдерживать установленное расстояние между посетителями.

Напомним, узнать график работы налоговых органов региона можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Информация об УФНС России вашего региона» - «контакты инспекций» или по бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Заранее спланировать визит в налоговый орган можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

Кроме того, большинство вопросов налогоплательщики смогут решить, используя бесконтактные способы взаимодействия с налоговыми органами: