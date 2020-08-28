Общество

Детский автогородок работает у «Акваполиса»

К всероссийской акции по безопасности дорожного движения «Территория юных инспекторов движения» присоединился Псков сегодня, 29 августа.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, акция проходит у ТЦ «Акваполис». Отметим, что организаторами мероприятия является Российский экспертный центр «Движение без опасности», управление Госавтоинспекции Псковской области и региональный комитет по образованию.

«Сегодня мы наблюдаем реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта по безопасности дорожного движения, которые предусматривают работу с юными участниками дорожного движения по обучению их навыкам безопасного поведения в дорожной среде и вовлечению в отряды ЮИД», - прокомментировала директор по проектной работе экспертного центра «Движение без опасности» Валентина Кульбицкая.

По ее словам, данная площадка демонстрирует все аспекты участия в дорожном движении.

Площадка будет работать до 18.00. Детей и взрослых приглашают посетить яркие фотозоны и выставку автотранспорта Госавтоинспекции Псковской области.

Педагоги-аниматоры предложат в развлекательной форме пройти обучение «дорожной грамоте». Дети смогут ознакомиться с таким профессиями как помощник сотрудника Госавтоинспекции, специалист по транспорту и дорожно-транспортной сети.

Валентина Кульбицкая рассказала, что зона «Ремни безопасности» предназначена для родителей, она имитирует резкую остановку транспорта при скорости 18 км/ ч.

В зоне «Специалист по транспорту» участникам мероприятия будет предложено проверить знание правил дорожного движения в части управления велосипедом. Ребята научатся снаряжать его необходимым оборудованием, крепить световозвращающие элементы и проверять техническую исправность. Дети узнают полезную информацию о принципах работы механики автомобиля, познакомятся с устройствами и агрегатами автотранспорта. На специальном тренажере изучат процессы физики, происходящие во время движения транспорта.

На мини-трассе, став водителями радиоуправляемых автомобилей, ребята смогут преодолеть все препятствия с учетом соблюдения правил дорожного движения.

Педагог-аниматор интерактивной зоны «Первая помощь» расскажет гостям «Территории ЮИД» о принципах оказания первой медицинской помощи.

«Данная площадка - это смесь технических, интерактивных и развлекательных элементов», - подвела итог Валентина Кульбицкая.

Отметим, что участие в мероприятии бесплатное.