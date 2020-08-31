Общество

Александр Козловский: На плечи учителей во время пандемии легла огромная нагрузка

С Днем знаний поздравил первоклассников, выпускников, студентов и педагогов депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-служба парламентария.

«Этот праздник важен для каждого из нас. Мы с теплотой вспоминаем школьные годы и с гордостью ведем на торжественные мероприятия своих детей. Дорогие школьники и студенты, вы наше будущее, наша опора, наша надежда. От всей души желаю вам больших успехов в учебе и во всех ваших начинаниях! Особые слова благодарности - учителям. На их плечи во время пандемии легла огромная нагрузка, и только огромная любовь к профессии, к ученикам помогла им справиться», - сказал Александр Козловский.

Он пожелал каждому педагогу, каждому сотруднику учебных заведений крепкого здоровья, счастья и еще больших успехов на благо родной Псковской области.