Общество

В Опочке полицейские присоединились к акции «Помоги пойти учиться»

В Опочке полицейские присоединились к акции «Помоги пойти учиться». Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, члены общественного совета при МО МВД России «Опочецкий» Андрей Владимиров и Дмитрий Григорьев, сотрудники полиции и волонтеры приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться».

В рамках мероприятия общественники и стражи порядка посетили семьи, находящиеся в непростой жизненной ситуации. Гости вручили будущим первоклассникам наборы канцелярских принадлежностей, которые помогут им в получении новых знаний. Сегодня эти ребята вместе с полицейскими сделали свои первые шаги в этом направлении.

МО МВД России «Опочецкий» выражает признательность общественной организации «Волонтеры Опочки» и всем неравнодушным жителям города, помогавшим маленьким школьникам.