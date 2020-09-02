Общество

Более 236 млн рублей получит Псковская область для выплаты пособий на детей

Псковская область получит 236 млн 639,9 тыс. рублей на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам дополнительных средств на эти цели.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3 миллионов человек. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты», - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Всего из резервного фонда правительства в регионы дополнительно направят более 34,3 млрд рублей.