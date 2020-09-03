Общество

Российским регионам хотят запретить понижать прожиточный минимум

Субъектам РФ могут запретить понижать прожиточный минимум (ПМ). Такая инициатива обсуждалась на совещании в правительстве, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

Ограничение будет действовать в случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная годом ранее, пояснили они. Нововведение планируется закрепить в законопроекте об определении величины ПМ.

Кроме того, кабмин собирается внести корректировки в методику расчета прожиточного минимума. Предполагается, что его величина в целом по России будет определяться на основе базового набора продуктов, в то время как для субъектов будет установлен специальный коэффициент. Он будет основан на соотношении величины федерального ПМ (в размере 42,5%) и медианного дохода в каждом отдельном регионе. Пересмотр подходов к определению величины прожиточного минимума, а также МРОТ, будет происходить раз в пять лет.

В Минтруде сообщили, что прорабатывают разные подходы к установлению прожиточного минимума, в том числе на основе международного опыта, а также предложения по актуализации потребительской корзины.