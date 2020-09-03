Общество

Осужденных женщин обделяли едой в Островском районе

Администрация исправительной колонии №2 в селе Крюки Островского района не обеспечила контроль за качеством приготовления пищи и доведением до осужденных женщин продуктов питания по установленным нормам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: pixabay.com

Кроме того, в колонии не обеспечена надлежащая организация доставки завтрака на женский участок колонии-поселения, пояснили в ведомстве.

Также прокуратура установила, что раздача обеда осужденным женщинам проводилась на улице, что является нарушением требований санитарных правил.

В связи с выявленными нарушениями закона псковский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона внес в адрес начальника ФКУ ИК-2представление.

«Представление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены», - добавили в пресс-службе.