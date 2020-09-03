Общество

Валентина Семенова избрана председателем псковского электропрофсоюза

В ходе XIX отчетно-выборной конференции Псковской областной общественной организации «Всероссийский электропрофсоюз» избран председатель на следующий период. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, им стала Валентина Семенова.

В работе конференции приняли участие председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов и заместитель председателя СОП Псковский облсовпроф Татьяна Бергер.

Делегаты заслушали доклад председателя Псковской областной организации ВЭП Валентины Семеновой о работе областного комитета за период с сентября 2015 года по сентябрь 2019 года и отчет о работе ревизионной комиссии.

В ходе отчетно-выборной конференции избран председатель и органы управления организации, делегирован представитель в состав Центрального совета, совета и президиума СОП Псковский облсовпроф.

Председатель СОП Псковский облсовпроф поздравил вновь избранного председателя псковской организации «Всероссийского электропрофсоюза» Валентину Семенову и пожелал упорства, плодотворной работы и тесного сотрудничества с областными организациями профсоюзов и Федерацией независимых профсоюзов России.