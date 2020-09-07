Общество

Переименование обновленного сквера в Пскове обсудят с ветеранами и вынесут на обсуждение в Интернете

В Пскове 8 сентября прошло заседание общественной комиссии по упорядочению названия улиц, присвоения имен муниципальных учреждений и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове. Как сообщил в своем инстаграм-аккаунте заместитель главы администрации Пскова, среди прочих вопросов рассматривалось предложение о переименовании сквера имени 60-ти летия Октября.

«Комиссия перенесла рассмотрение этого вопроса на более поздний срок, ведь скоропалительное принятие решений подобного рода может оскорбить чувства ветеранов и людей элегантного возраста для которых это не просто цифры, а определенные вехи в жизни. Коллегиально приняли решение вынести данный вопрос на голосование на портал moydom.ru и провести консультации с ветеранскими организациями, а при положительном решении данного вопроса комиссия учтет будущий вектор развития данного общественного пространства, ведь для кого-то сейчас это сквер искусств, а для кого-то это место, где можно выразить свою активную жизненную позицию», - написал Александр Коновалов.

Согласно фото документов повестке, предлагается закрепить за сквером названием «Сквер Искусств».

Напомним, торжественное открытие отремонтированного и благоустроенного сквера имени 60-летия Октября на Четырех углах в Пскове состоялось 29 августа.

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Благоустройство сквера стало возможным благодаря участию администрации города Пскова в проекте LV-RU-021 «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии», который реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов. Целью проекта является эффективное и рациональное использование депрессивных городских территорий и преобразование их в привлекательные городские пространства.

Сквер имени 60-летия Октября был выложен брусчаткой, в нем появились дополнительные пешеходные дорожки. Сквер был дополнительно озеленен: здесь высадили липы, березы, красные остролистные клены и ели. Появились малая архитектурная форма - сердце с надписью «Псков», детская площадка. Восстановлены кованые фигуры, которые стояли здесь еще до благоустройства.