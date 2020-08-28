Общество

Скверные вопросы

Псков, не отмечавший 9 мая, не проводивший парад в июне, сидевший дома в День города, неожиданно получил праздник во время открытия сквера на Четырех углах. Вышло тепло и по-домашнему. Но к самому скверу вопросы после завершения работ остались.

Фото Вадима Боченкова

«Оля, подойди поближе, не топчи. Правильно девушка сказала», - мама фотографирует дочку у блестящего металлического сердечка «Псков», а я задаю вопрос, не смущает ли семью, что ради снимка надо вытаптывать газон.

Сквер открыли 29 августа. Сердечко привезли накануне. «Правило двух памятников» работает в Пскове безотказно. У нас два памятника княгине Ольге, два Ленина, два солдата Первой мировой, два Вечных огня. Новое сердечко стало парой к конструкции «Я люблю Псков», появившейся в июне у реки Псковы. Два памятника одной направленности за лето - Псков, ты не подводишь!

Но почему ж так похабно смонтировали? Почему не на дорожке? Почему не выложили плиткой специальную площадку для сердечка? Не подумали. Это сейчас сердечко красиво стоит на фоне елочки, но еще пара дней, и зеленая травка превратится в месиво. Прощайте, красивые снимки! До свидания, газон! Хорошая идея споткнулась об эксцесс исполнителя. А я настаиваю, что идея эта хорошая, такие скульптуры нравятся туристам, а значит продвигают Псков в их соцсетях. Да и сами псковичи во время фотографирования нет-нет да и вспомнят, что любят город.

Не продумали создатели сквера и озеленение у скамеек. Новые посадки здесь появились, но по периметру территории. Высадили рослые деревца, которые через несколько лет дадут шикарную тень. Увы, тенью этой воспользоваться смогут только птицы. В сквере большое количество новых скамеек, но их расположение никак не соотносится с посадками. Не очень-то тут посидишь на летнем солнцепеке.

«Дочка живет в этом доме, - показывает пришедшая на открытие горожанка Ольга. - Мне тут теперь нравится, но в жару и правда не посидишь».

«Вечером солнца нет, - пытается искать в новом сквере только плюсы другая пришедшая на открытие пенсионерка Тамара Николаевна, ей тут явно нравится. - Раньше по ямам ходили, а теперь хорошо стало».

Сквер, действительно, много лет представлял жалкое зрелище. Еще немного, и понадобилась бы помощь археологов для поиска асфальта на дорожках. Вовремя подоспел проект «Зеленые города будущего» по программе приграничного сотрудничества Россия — Латвия. От Пскова на сквер потребовались сущие копейки — 2,2 млн рублей при общих затратах 21,7 млн рублей. Из-за коронавируса партнеры из Резекненской городской думы не смогли приехать в Псков на открытие. Символическую ленточку перерезали вице-консул Латвии Николас Нейманис и замглавы администрации Пскова Павел Волков.

«Смотрю на то, что сейчас происходит, - сказал Павел Волков, - и надеюсь, что традиция сохранится, и представители искусств смогут здесь в любое время свободно самовыражаться. Надеюсь, всем здесь будет удобно отдыхать и проводить время».

В день открытия сквер имени 60-летия Октября, созданный в 1977 году, подтвердил свой неофициальный статус сквера Искусств. На сцене песни и танцы. Между скамеек выставка «Как прекрасен этот мир» с работами учеников Детской художественной школы и фотоподборка о преображении сквера. К открытию сюда вернулись кованые скульптуры, выполненные кузнецом Евгением Вагиным. Одну из них в виде стопки книг расположенная рядом городская библиотека вновь стала использовать для буккроссинга.

Целые собрания Некрасова, Джека Лондона, «Анна Каренина», «Унесенные ветром», отдельный столик с фэнтези - библиотекари говорят, что к празднику накопили самые интересные экземпляры из пожертвований. Они обещают регулярно пополнять кованую полку и отмечают, что она пользуется большой популярностью: «Утром книги ставим, к вечеру уже нет. Обратили внимание, что появляются экземпляры, которых мы не клали, значит, люди сами приносят. И вы приносите, если не нужна дома книга».

Сотрудники библиотеки стоически перенесли закрытые окна во время ремонта. Так что у них двойной праздник: и территорию рядом в порядок привели, и полной грудью вздохнуть можно, не боясь, что строительная пыль осядет на книгах. Так что площадку свою на празднике подготовили основательно.

Организовали фотозону с тантамаресками — щитами с прорезями для лица с рисунками князя, княгини и сказочной птицы. Провели викторину. Мне за правильный ответ на вопрос, чей бюст стоит в сквере на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гражданской (а вы сможете ответить, не сверяясь с поисковиком?), подарили книгу «Псков. Быль и небыль» Веры Белюсь и Сергея Володина. Раздавали визитки с QR-кодом на свой проект «Парки и сады Пскова».

Среди посадок в сквере на Четырех углах обнаружилась одна, проектом, явно, не предусмотренная.

«Идемте, покажу», - позвал меня за собой пскович Александр и привел... к кусту борщевика!

Растет он из свежеподсыпанного грунта, лопухи вылезли недавно. «Значит, привезли дешевый грунт, копнули где-то на дальнем Завеличье», - предполагает молодой человек. Зато хвалит новую пешеходную дорожку у парковки, теперь здесь можно ходить безопасно. И сделано как-то не по-псковски. Новая дорожка стала продолжением уже существовавшего тротуара, он раньше вел в никуда, а теперь, надо же, получил логику.

Зато в типично псковских традициях не работает туалет, хотя на время открытия в сквер приехал фургончик со стрит-фудом и напитками. Его некоторые горожане хотели бы видеть здесь постоянно. Как и wi-fi.

А родители вздыхали рядом с «детской площадкой», где на современном резиновом покрытии установлены всего две конструкции для самых крошечных, да и им быстро становится скучно. Сделано, как будто для галочки.

При желании все недочеты можно устранить за неделю. Привезти нормальную площадку, выкопать борщевик, перенести сердечко, открыть туалет, добавить посадок. Это все сейчас портит общее впечатление от хорошего дела и уводит в сторону от главной мысли — город обзавелся еще одним приличным местом. А если вспомнить, что в октябре сдадут вторую часть дендропарка у Мирожского монастыря, и на подходе сквер Народовластия на Леона Поземского, то и вообще красота. Таким городом пользоваться можно, и рядом с сердечком фотографироваться искренне.

Юлия Магера