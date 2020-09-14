Общество

«Народный контроль» проверил места продажи алкоголя в Пскове

Общественники и представители правоохранительных органов проверили места продажи алкоголя в Пскове. В мероприятии приняли участие активисты партийного проекта «Народный контроль», Молодой гвардии «Единой России» и представители совета по молодежной политике при главе Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Участники рейда посетили кафе на улице Народной и магазин на Рижском проспекте, на которые чаще всего жаловались псковичи и где ранее уже фиксировались нарушения. В кафе выявили отсутствие лицензии и продажу алкогольной продукции «на вынос» в закрытом виде. А в магазине проверяющие обнаружили в продаже косметический лосьон без сопроводительных документов. Данный товар изъяли, владельца ждет административное наказание.

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Также в рамках всероссийского Дня трезвости активисты Молодой Гвардии Единой России провели флешмоб «Скажи алкоголю - нет!». Молодогвардейцы рассказывали прохожим о вреде употребления алкоголя и его последствиях, а также о пагубном влиянии на здоровье человека.

«Если раньше был некий тренд или вектор на то, что курить или употреблять алкоголь в компаниях - это норма и показатель некой «крутизны», на сегодняшний день, все кардинально изменилось, сегодня модно быть подтянутым, спортивным. Особо стоит отметить то, что инфраструктура для занятия спортом в городе есть, я имею ввиду не только занятия в зале, но и уличные виды спорта»,- отметил активист партпроекта «Народный контроль», руководитель аппарата Псковского регионального отделения Молодой гвардии «Единой России» Павел Косенков.