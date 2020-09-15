Владимир Яников: Увеличение штрафа за надписи на стенах домов поможет очистить город

Пятикратное увеличение штрафа за надписи на стенах домов позволит очистить город от лишних рисунков. Такое мнение высказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников.
Он отметил, что проблема надписей и рисунков на стенах домов характерна не только для Пскова, но для всей страны. «Нельзя проходить мимо того безобразия, которое мы видим на стенах домов, с этим нужно что-то делать, необходимо конкретное наказание. Этот законопроект полностью все вопросы не решит, но, по крайней мере, больше людей задумаются о том, стоит ли это делать, тратить деньги, подвергать риску репутацию, нарисовав на заборе те вещи, которых там не должны быть», - сказал Владимир Яников.
Ранее сообщалось, что в Псковской области размер штрафа по указанной статье увеличен до 5000 рублей, независимо от кратности случаев привлечения к административной ответственности в течение года. Решение принято сегодня, 15 сентября, на сессии регионального парламента.