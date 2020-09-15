Общество

Депутаты Псковской гордумы «проредили» список детских площадок, подлежащих демонтажу

Депутаты Псковской гордумы «проредили» список детских площадок, подлежащих демонтажу. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Пскова Елена Полонская.

Состояние детских площадок во дворах она перечислила среди основных проблем города. «Многие детские площадки были установлены, но не поставлены на баланс, поэтому их некому обслуживать. В ближайшее время нам предстоит с этим оперативно разобраться. Чем дольше оттягивается вопрос о принятии площадок на баланс, тем быстрее они приходят в негодность, и встает вопрос о демонтаже», - пояснила Елена Полонская.

Она поблагодарила администрацию города за остановку работ по демонтажу детских площадок, которые проводились в последние месяцы. «Многие горожане жалуются, что площадка внешне находится в хорошем состоянии, а ее сносят. Сейчас городская администрация по каждому округу предоставила нам список площадок, подлежащих демонтажу. Депутаты проведут работу, посмотрят, в каком состоянии находятся эти площадки и действительно ли они нуждаются в демонтаже», - сказала Елена Полонская.

По ее словам, этим вопросом депутаты занимаются уже две недели. «Несогласие со стороны депутатов поступает, поэтому изначальный список площадок на демонтаж уже немного поредел. В него попали даже площадки, которые технически исправны и не так давно установлены. Мы их исключили», - сообщила глава Пскова.

В числе главных проблем города Елена Полонская также назвала вопросы с вывозом крупногабаритного мусора, который псковичи складируют в неприспособленных для этого местах, а также благоустройство территорий, прилегающих к сетевым магазинам, и некачественную работу некоторых управляющих компаний.

«Есть организации, которые не готовы к диалогу. Вижу, что некоторые пытаются изменить подходы к работе, становятся более контактными и открытыми с жильцами. А есть те, которые не собираются ничего менять и даже планов таких не строят. Конечно, в таких случаях собственникам домов надо подходить к вопросу о смене управляющей компании, а депутаты гордумы обязательно им помогут принять решение», - отметила Елена Полонская, напомнив, что в Пскове создан рейтинг управляющих компаний, который поможет псковичам сделать правильный выбор, исходя из качества работы «управляек».