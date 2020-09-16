Общество

Фотофакт: В сквере на Четырех углах доделали фотозону у сердца

В сквере имени 60-летия Октября, расположенном на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького в Пскове, завершились работы по укладке тротуарной плитки вокруг металлической скульптуры в форме сердца с надписью «Псков», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее псковичи отметили, что металлическую композицию смонтировали прямо на газоне. Из-за этого желающие сфотографироваться на фоне скульптуры за две недели вытоптали вокруг траву.

Напомним, что сквер на Четырех углах обновлен по программе приграничного сотрудничества «Россия - Латвия». Его открытие состоялось 29 августа, скульптуру установили накануне.

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Новое сердечко стало парой к конструкции «Я люблю Псков», появившейся в июне у реки Псковы.