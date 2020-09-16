Общество

Лесопромышленники региона переизбрали руководителя ассоциации

Выборы нового председателя ассоциации лесопромышленников Псковской области прошли в Струго-Красненском районе, где одновременно состоялись областной семинар по вопросам лесовосстановления и торжественные мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику лесозаготовителей - День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности отмечается 20 сентября. Поздравить работников отрасли приехал спикер регионального парламента Александр Котов, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного заксобрания.

«Я очень рад быть на вашем празднике, особенно приятно, что проходит он в Струго-Красненском районе - я сам отсюда, местный, коренной. Лесная отрасль для экономики Псковской области имеет очень важное значение. Это огромный потенциал, который пока не используется в полной мере, это значительные перспективы, связанные не только с заготовкой леса, но и с его переработкой, с получением дополнительного добавочного продукта, это пополнение бюджета, возможности для вложения инвестиций и развития предпринимательской инициативы», - обратился к лесопромышленникам председатель областного Собрания депутатов.

Александр Котов также обратил внимание на важность соблюдения экологических норм и сохранение лесного богатства региона для будущих поколений. Спикер поблагодарил работников отрасли за достойную работу и ответственное отношение к лесу, отдельно обратился к многолетнему председателю областной ассоциации лесопромышленников Виктору Решетову, слагающему полномочия - коллеги избрали его на эту должность еще в 2008 году.

«Вы человек неравнодушный и с искренней с любовью относитесь к лесу, вам удалось многое сделать для развития лесной промышленности в нашем регионе», - сказал Александр Котов.

«Нам не стыдно встречать свой профессиональный праздник, и есть чем гордиться, - согласился Виктор Решетов. - Коллективы лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий сложились, все понимают задачи, которые стоят перед нами. Не возникает конфликтов с населением, например, по использованию дорог, а если и случается какое-то недопонимание, то всегда удается оперативно договориться. Кроме того, у нас выстроено конструктивное взаимодействие с органами власти на уровне области и местного самоуправления».

Виктор Решетов поблагодарил всех за совместную работу, отметил позитивные изменения по переходу к интенсивной модели освоения лесов и подчеркнул, что лес - это многолетний ресурс, который нужно использовать осторожно и с умом.

Новым председателем ассоциации избран депутат областного Собрания, директор компании по производству пиломатериалов ООО «Зевс» Геннадий Григорьев. Принимая руководство профессиональным объединением, Геннадий Григорьев отметил, что работники леса - люди с особым характером. «Это надежные люди, которые прошли очень серьезную закалку. На них всегда можно положиться и в работе, и в жизни». По словам Геннадия Григорьева, ассоциация лесопромышленников всегда поддерживала профильные предприятия и помогала им в работе. «Этот принцип обязательно будет сохранен», - заверил новый председатель ассоциации лесопромышленников Псковской области.

В ходе неформальной части мероприятия лесники поучаствовали в соревнованиях. «К празднику мы традиционно проводим серьезные конкурсы профессионального мастерства с лесозаготовительной техникой, а сегодня - шуточные фрагменты», - пояснил директор предприятия «Родник», депутат областного Собрания в 2016-2017 гг. Николай Бурый. Гости праздника состязались в дальности броска - в качестве снаряда использовали нерабочую пилу, забивали на скорость гвозди, сравнивали, у кого получится самый ровный спил.