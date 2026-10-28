В Гдовском округе полиция 30 октября изымет животных у нерадивых хозяев

Сотрудники ОМВД России по Гдовскому муниципальному округу в пятницу, 30 октября, изымут животных у нерадивых хозяев и передадут их в зооприют. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фото: «Лесопилка» / «ВКонтакте»

Материал проверки зарегистрировали 26 октября. Ситуация находится на личном контроле у начальника ОМВД России по Гдовскому округу.

Напомним, в деревне Верхоляне-1 Гдовского муниципального округа медленной и страшной смертью погибают животные. По словам зоозащитников, прямо сейчас на заброшенном участке в грязи, без еды, воды и нормального укрытия выживают шесть собак: пять сидят на коротких цепях на улице, одна заперта внутри дома.