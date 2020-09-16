Общество

Псковский бизнес-омбудсмен рассказал о своей самой удачной охоте

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев рассказал о своей самой удачной «тихой охоте» за последние годы. Также он поделился фотографиями в своем инстаграм-аккаунте.

«Ну вот и я решил выложить результат охоты на грибы. Самая удачная охота за последние год! Всего за три с половиной часа вдвоём с супругой набрали около 4 (четырех) ведер грибов разных видов. Опята , маслята, моховики, подосиновики, подберезовики, волнушки и, конечно, самые главные - белые! Осталось только теперь ждать случая, чтобы их попробовать на вкус и съесть», - написал он.