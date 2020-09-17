Общество

Поэт Игорь Исаев госпитализирован в тяжелом состоянии в Пскове

46-летний псковский поэт, член Союза писателей России, редактор альманаха «Скобари» Игорь Исаев доставлен в Псковскую областную больницу в тяжелом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

По словам друзей Игоря Исаева, в настоящее время он находится в коме и врачи борются за его жизнь. Псковские литераторы молятся за жизнь своего коллеги. «Друзья, это так страшно, но давайте помолимся, все-все, вместе мы сможем его вытащить из бездны, - пишет в соцсетях великолукская поэтесса Светлана Размыслович. - Нет времени отмечать всех, его знающих, передавайте по цепочке... Игорь Исаев в беде».

Напомним, Игорь Исаев родился в 1973 году в Пскове. Окончил факультет русского языка и литературы Псковского государственного педагогического института им. Кирова. По окончании института работал учителем в Печковской неполной средней школе (Печорский район), затем сотрудничал с рядом псковских СМИ. С 2014 года по настоящее время преподает в «Центре развития творчества детей и молодежи», является также редактором АНО «Литературная галактика».

С 2001 года – член Союза писателей России, с 2002 года - редактор псковского литературного альманаха «Скобари». В 2007 году стал дипломантом фестиваля «Литературные встречи «Каблуковская радуга»» в номинации «Поэзия» (Тверская область), в 2014 году - дипломантом международного литературного конкурса «Журнальный вариант» (Симферополь).

Является автором четырех поэтических сборников «Время кризиса или Люди на подоконниках» (1997), «Поколение пустоты» (1999), «Глоток Солнца» (2003) и «Ветка и ветер» (2018).