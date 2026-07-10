Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали инициативу о законодательном закреплении проактивной работы кадровых центров

Законодательное закрепление проактивной работы кадровых центров позволит не только сократить безработицу, но и обеспечить гражданам комплексную поддержку при поиске работы и смене профессии. Такое мнение высказал председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя инициативу Минтруда России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Минтруд России выступил с инициативой закрепить на законодательном уровне практику проактивной работы кадровых центров «Работа России». Соответствующий законопроект 7 июля опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

По словам председателя СОЦПРОФ, профсоюзы уже давно выступают за изменение подхода к работе службы занятости.

«Профсоюзы СОЦПРОФ давно выступают за то, чтобы служба занятости переходила от пассивного ожидания обращений граждан к активному, проактивному сопровождению людей на рынке труда. Законодательное закрепление такой практики — это реальный шаг к снижению безработицы, особенно в регионах, и к оперативной помощи тем, кто рискует потерять работу», - отметил спикер.

Сергей Вострецов подчеркнул, что работа кадровых центров должна выходить за рамки простого информирования о вакансиях.

«Важно, чтобы кадровые центры не просто информировали о вакансиях, а предлагали комплексную поддержку: переобучение, консультации по трудовым правам, содействие в открытии собственного дела», - отметил политик.

Отдельное внимание председатель СОЦПРОФ обратил на значимость такой модели в современных экономических условиях.

«Такая проактивность особенно критична сегодня — в условиях технологических изменений, структурной перестройки экономики и необходимости обеспечивать занятость ветеранов СВО, молодёжи и людей предпенсионного возраста. Это не просто административная мера, это инструмент социальной стабильности и развития человеческого капитала страны», — заявил Сергей Вострецов.

По мнению профсоюзов СОЦПРОФ, законодательное закрепление проактивного подхода позволит повысить эффективность национальных проектов в сфере занятости, минимизировать периоды безработицы и укрепить партнёрство между государством, работниками и работодателями. Объединение намерено внимательно следить за ходом общественного обсуждения законопроекта и вносить свои предложения по его совершенствованию.