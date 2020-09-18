Общество

Руководство псковского УФНС возобновляет личные приемы

Возобновляется личный прием руководства псковского УФНС по вопросам налогообложения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

Начиная с сентября по четвергам с 10 до 12 часов встречи с налогоплательщиками в здании управления ФНС России по Псковской области (г. Псков, ул. Спортивная, д. 5А) будут проводить руководитель управления Анна Кутузова и заместители (и.о. заместителя) руководителя Управления: А. Милянтей, А. Павлов, А. Салтыков и Ю. Шкляр.

Обратиться лично по вопросам налогообложения к главе региональной налоговой службы Кутузовой можно будет в каждый первый вторник месяца с 10.30 до 12.30.

С подробным графиком приема граждан руководством УФНС России по Псковской области можно ознакомиться на странице управления.

Личный прием граждан будет производиться в соответствии с мерами предосторожности, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и обеспечение безопасности налогоплательщиков и работников УФНС России по Псковской области.

Предварительная запись может быть осуществлена, в том числе путем направления обращения с изложением сути вопроса в адрес управления посредством интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России», почтовым отправлением, с использованием бокса для приема корреспонденции или по телефону +7(8112) 699-200.

Всю информацию о месте расположения, телефонах УФНС России по Псковской области, инспекций можно найти в рубрике «Контакты и обращения».