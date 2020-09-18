Общество

Невельчанин оплатил более 40 штрафов ГИБДД, чтобы избежать ареста автомобиля

Невельчанин оплатил свыше 40 административных штрафов ГИБДД после визита судебного пристава. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В отделении судебных приставов по Невельскому и Усвятскому районов на исполнении находилось 46 исполнительных производств в отношении гражданина о взыскании административных штрафов ГИБДД и налоговой задолженности на общую сумму в 33 тысячи рублей. 43 исполнительных производства касались неуплаченных вовремя штрафов ГИБДД.

Чтобы напомнить гражданину о своих долгах судебный пристав навестила должника по месту его регистрации, где лично уведомила его о всех задолженностях. Житель Невеля был предупрежден, что в случае не погашения задолженности в срок для добровольного исполнения, по каждому исполнительному производству будет взыскан исполнительский сбор. Кроме того, судебный пристав обратится в Невельский районный суд с заявлением об ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Под арест мог попасть и личный автотранспорт должника.

Должник не стал дожидаться принудительных мер судебного пристава и воспользовался правом на добровольное погашение задолженности. 33 тысячи рублей по 46 исполнительным производствам были оплачены в полном объеме. Исполнительные производства подлежат окончанию фактическим исполнением.