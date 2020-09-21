Общество

Арест земельного участка побудил жительницу Печор оплатить долг

Арест земельного участка побудил жительницу Печор оплатить задолженность по договору займа в размере более 300 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Отмечается, что в добровольном порядке жительница Печор отказалась вернуть взятые в долг деньги у псковички. После того, как жительница областного центра получила постановление суда, она обратилась к судебным приставам.

Пристав выяснил, что у должницы в собственности имеется квартира и два земельных участка, и запретил регистрационные действия с ними. «Однако к оплате задолженности гражданку сподвиг арест одного из земельных участков площадью 1500 квадратных метров. Реализация данного земельного участка могла бы полностью погасить сумму взятого займа», - отметили в ведомстве.

Желая сохранить свой земельный участок, должница перевела необходимую сумму псковичке.