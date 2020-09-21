Общество

Сотрудники псковского УФСИН помогли пенсионерке по хозяйству

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Псковской области оказали помощь труженице тыла. В этот раз старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Псковской области Виталий Дидыч, а также группа курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России выехали для оказания помощи пенсионерке в решении повседневных нужд: покосе травы, настройке телевидения и решении других бытовых вопросов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН, Виталий Дидыч уже несколько лет является участником проекта «Команда-2018», одно из направлений деятельности которого - оказание поддержки пожилым гражданам, которые в период карантинных мероприятий входят в группу риска. Волонтеры отрабатывают заявки, которые поступают от нуждающихся на горячую линию оперативного штаба.

Вооружившись средствами защиты, представители УИС выехали в деревню Голушино Псковского района, где проживает одинокая женщина – труженик тыла, ветеран войны. Молодые люди доставили бабушке необходимый запас продуктов и питьевой воды, принесли в дом дрова для топки печки, скосили траву вокруг дома, а также навели порядок на придворовой территории.

«Оказание помощи нуждающимся гражданам – это неотъемлемая часть гражданского долга каждого из нас», - отметил Виталий Дидыч.