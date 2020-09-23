Общество

В Овсище подбирают помещение для участкового пункта полиции

В Овсище состоялась рабочая встреча по вопросу размещения участкового пункта полиции в микрорайоне. В обсуждении приняли участие глава Пскова Елена Полонская, депутат городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков, начальник УМВД по городу Пскову Сергей Сурин, а также представитель строительной компании «Скандинавия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

В качестве варианта решения вопроса рассматривается помещение на улице Алехина, 24 площадью 16 кв. м. Сегодня участники встречи осмотрели еще два помещения на Алехина, 28 и 30, которые на данный момент находятся в собственности компании «Скандинавия». По мнению полицейских, наиболее подходящий вариант размещения - в доме улице Алехина, 30 (площадь - 26 кв.м). Здесь имеется отдельный вход и санузел.

Руководство муниципалитета проведет переговоры с компанией-застройщиком, чтобы выбрать оптимальный формат сотрудничества по поводу этого помещения.

Напомним, открытый в Овсище пункт полиции прекратил свою работу в связи с постоянными потоплениями помещения канализационными водами. Рабочий кабинет участкового пришел в негодность. В настоящее время участковый по этой территории ведет прием в здании управления МВД по городу Пскову. Чтобы обеспечить жителям шаговую доступность к правоохранительным органам, депутат по округу совместно с муниципалитетом и руководством городской полиции ведет работу по подбору другого помещения, где мог бы разместиться участковый.