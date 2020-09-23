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Общество

Тренировку по ликвидации разлива нефти провели в Пскове

23.09.2020 13:38|ПсковКомментариев: 0

ГУ МЧС России по Псковской области провело тренировку по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

23 сентября состоялся практический этап учения. Согласно замыслу, в Пскове на улице Советской Армии произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, а также рейсового автобуса, в котором находились 29 человек. Произошло разрушение цистерны бензовоза с разливом дизельного топлива в реку Великую в объеме 10 тонн.

На место происшествия направили дежурные силы и средства 2-й пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда Пскова, бригады скорой медицинской помощи, наряд ГИБДД и группу ООО «Псковэкоспас».

Все задействованные силы и средства решали несколько задач – оперативно потушить возгорание, оказать помощь пострадавшим и очистить акваторию реки от топлива.

Для ликвидации условного возгорания пожарные применили пенную атаку. Спасатели деблокировали пострадавших и передали их скорой медицинской помощи. Одновременно с этим были подготовлены спецсредства и емкости для сбора разлившихся нефтепродуктов. Вдоль береговой линии и ниже по течению реки установили боновые заграждения для полного сбора нефтепродуктов.

Всего на ликвидацию последствий условной ЧС привлекли 70 человек и 16 единиц техники Псковской областной - территориальной подсистемы РСЧС, из них от МЧС 36 человек и 5 единиц техники.

Теги: #МЧС #псков #тренировка
Источник: Псковская Лента Новостей
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