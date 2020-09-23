Общество

Псковичам рассказали, можно ли распознать среди знакомых маньяка

Руководитель кризисной службы Псковской областной общественной организации «Независимый социальный женский центр» Елена Яблочкина рассказала, можно ли распознать маянька.

Среди своих знакомых маньяка определить нельзя, но его видно тогда, когда он приступает к активным действиям, сказала она. Елена Яблочкина пояснила, что точно так же нельзя «пробить в интернете судимости» нового знакомого. Такую информацию возможно получить лишь по судебному запросу в рамках судебного разбирательства.

При этом выявить человека, склонного к домашнему насилию, вполне можно. Подробности читайте на сайте «МК в Пскове».