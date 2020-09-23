Общество

Руководитель дновского СПК оштрафован за невыплату зарплаты

Штраф в 30 тысяч рублей получил руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива Дновского района за невыплату зарплаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Мировой судья рассмотрел ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-процессуального характера в виде судебного штрафа в отношении руководителя СПК, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед 22 работниками СПК на общую сумму более 1,2 млн рублей была полностью погашена.

В ходе судебного заседания также установлено, что виновный выступил в качестве благотворителя и перечислил деньги на счет Порховской школы-интерната.

Постановлением мирового судьи ходатайство следователя удовлетворено, уголовное дело прекращено в связи с назначением штрафа в размере 30 тыс. рублей. В настоящее время он уже оплачен.