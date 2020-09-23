Общество

Сколько зарабатывает менеджер по закупкам в Пскове, рассказали эксперты

Менеджер по закупкам в Пскове зарабатывает до 90 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Менеджеры по закупкам на рынке бытовой техники и электроники зарабатывают в среднем на 14-18% больше своих коллег в других сегментах ритейла: продуктовых супермаркетах, магазинах косметики и одежды, спортивных и DIY-товаров. Наиболее востребованы менеджеры по закупкам с опытом ВЭД и управления большим товаропотоком. Максимальный размер заработка для опытных менеджеров по закупкам электроники и бытовой техники составляет 160 тыс. рублей в Москве, 130 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, 100 тыс. рублей в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Твери, 90 тыс. рублей в Пскове.

Среднерыночный размер оплаты труда менеджеров по закупкам в Пскове составляет 45 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.

Самый низкий оклад в диапазоне 25 000 – 28 000 рублей в месяц получают соискатели с высшим образованием, уверенные пользователи «1С», Excel, обладающие знаниями принципов и методологии управления закупками, а также требований к оформлению товарно-транспортной документации.

Опыт ведения переговоров, опыт работы с транспортными компаниями, участия в тендерах, опыт закупок электроники и бытовой техники, а также опыт работы в сфере закупок от 1 года уже позволяют рассчитывать на зарплату в пределах 28 000 – 35 000 рублей.

К соискателю, претендующему на оклад 35 000 – 55 000 рублей, предъявляются следующие требования: знание таможенного законодательства, международных правил торговли Incoterms 2010, знание технологии управления процессом закупок, опыт работы с иностранными поставщиками, взаимодействия с таможенными органами, опыт работы с несколькими поставщиками одновременно, опыт работы менеджером по закупкам от 2 лет. Возможным пожеланием является знание английского языка на разговорном или свободном уровне.

Максимальный диапазон зарплат для данного региона в пределах 55 000 – 90 000 рублей предполагает знание технологии управления процессом закупок, ассортиментом, опыт планирования и бюджетирования закупочной деятельности, опыт работы с большим товаропотоком, опыт поиска и привлечения новых брендов/поставщиков, также опыт работы менеджером по закупкам от 3 лет.

Средний возраст соискателя на должность «Менеджер по закупкам» составляет 36 лет, в 60% случаев соискателями являются мужчины. Высшее образование имеют 68% из них. В 63% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы. В 21% случаев соискатели готовы к переезду. Также работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте – он составляет 3,3 года.