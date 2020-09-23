Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кредиты с господдержкой для бизнеса
Новые возможности зарплатной карты ПСБ
Гарантия безопасности сделок с недвижимостью
Шпаргалка для дам: все о раке груди
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
От ручного управления к системе
Корытовский парк письмо губернатору
Гонки по вертикали
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
В помощь бизнесу
Господдержка в Псковской области
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 23.09.2020 09:400 Псковичам расскажут об опасностях «солнечного» витамина D 24.09.2020 13:440 Сколько зарабатывает менеджер по закупкам в Пскове, рассказали эксперты 24.09.2020 12:440 Более 30 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 24.09.2020 12:000 Сургутнефтегазбанк предлагает выгодную ставку по потребительскому кредиту «Сезонный» 24.09.2020 11:410 Продовольственная ярмарка пройдет в Пскове 3 октября 24.09.2020 11:360 Более 150 тысяч тонн зерна намолотили псковские аграрии
 
 
 
Самое популярное 17.09.2020 17:086 У 25 школьников Псковской области подтвержден коронавирус 20.09.2020 15:1821 Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области 18.09.2020 15:062 В Пскове, предположительно, от коронавируса скончался еще один врач 19.09.2020 14:432 Скончался ведущий тренер псковской спортшколы «Ника» Михаил Самарин 23.09.2020 13:126 Медики межрайонной больницы в Невеле заразились коронавирусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сколько зарабатывает менеджер по закупкам в Пскове, рассказали эксперты

24.09.2020 13:44|ПсковКомментариев: 0

Менеджер по закупкам в Пскове зарабатывает до 90 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Менеджеры по закупкам на рынке бытовой техники и электроники зарабатывают в среднем на 14-18% больше своих коллег в других сегментах ритейла: продуктовых супермаркетах, магазинах косметики и одежды, спортивных и DIY-товаров. Наиболее востребованы менеджеры по закупкам с опытом ВЭД и управления большим товаропотоком. Максимальный размер заработка для опытных менеджеров по закупкам электроники и бытовой техники составляет 160 тыс. рублей в Москве, 130 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, 100 тыс. рублей в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Твери, 90 тыс. рублей в Пскове.

Среднерыночный размер оплаты труда менеджеров по закупкам в Пскове составляет 45 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.

Самый низкий оклад в диапазоне 25 000 – 28 000  рублей в месяц получают соискатели с высшим образованием, уверенные пользователи «1С», Excel, обладающие знаниями принципов и методологии управления закупками, а также требований к оформлению товарно-транспортной документации.

Опыт ведения переговоров, опыт работы с транспортными компаниями, участия в тендерах, опыт закупок электроники и бытовой техники, а также опыт работы в сфере закупок от 1 года уже позволяют рассчитывать на зарплату в пределах 28 000 – 35 000 рублей.

К соискателю, претендующему на оклад 35 000 – 55 000 рублей, предъявляются следующие требования: знание таможенного законодательства, международных правил торговли Incoterms 2010, знание технологии управления процессом закупок, опыт работы с иностранными поставщиками, взаимодействия с таможенными органами, опыт работы с несколькими поставщиками одновременно, опыт работы менеджером по закупкам от 2 лет. Возможным пожеланием является знание английского языка на разговорном или свободном уровне.

Максимальный диапазон зарплат для данного региона в пределах 55 000 – 90 000 рублей предполагает знание технологии управления процессом закупок, ассортиментом, опыт планирования и бюджетирования закупочной деятельности, опыт работы с большим товаропотоком, опыт поиска и привлечения новых брендов/поставщиков, также опыт работы менеджером по закупкам от 3 лет.

Средний возраст соискателя на должность «Менеджер по закупкам» составляет 36 лет, в 60% случаев соискателями являются мужчины. Высшее образование имеют 68% из них. В 63% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы. В 21% случаев соискатели готовы к переезду. Также работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте – он составляет 3,3 года.

Теги: #зарплата #менеджер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?
В опросе приняло участие 222 человека
24.09.2020, 14:040 Сергей Грахов призвал «Экопром» наладить обратную связь с населением 24.09.2020, 13:551 Псков претендует на звание лучшего города России 24.09.2020, 13:450 Качество ремонта дворов в Великих Луках проверили общественники 24.09.2020, 13:440 Сколько зарабатывает менеджер по закупкам в Пскове, рассказали эксперты
24.09.2020, 13:391 В Псковской области осталось не более 300 стихийных свалок 24.09.2020, 13:310 Об итогах самой большой трансформации Сбербанка рассказали на онлайн-презентации 24.09.2020, 13:150 Фотоальбом «Михайловские времена года» вышел в свет 24.09.2020, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
24.09.2020, 12:504 Названо место будущего экотехнопарка в Псковской области 24.09.2020, 12:450 Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира 24.09.2020, 12:440 Более 30 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 24.09.2020, 12:430 Псковича будут судить за предоставление комнаты наркоманам
24.09.2020, 12:370 Сергей Грахов о реализации экологической реформы: До идеала еще далеко 24.09.2020, 12:331 Шедевр фестиваля: «Пиковая дама» Евгения Князева покорила сердца псковичей 24.09.2020, 12:210 «Сообразим на троих»: Возможен ли в России новый парламент, который будет местом для дискуссий? 24.09.2020, 12:200 Тротуары по улице Ижорского Батальона в Пскове отремонтируют до 2024 года
24.09.2020, 12:130 Эскиз о семье Болконских представят зрителям Пушкинского театрального фестиваля 24.09.2020, 12:040 В Пскове начались XI Международные Александро-Невские чтения 24.09.2020, 12:000 Сургутнефтегазбанк предлагает выгодную ставку по потребительскому кредиту «Сезонный» 24.09.2020, 11:590 Проваливший ремонт дороги до «Весны-80» подрядчик попал в реестр недобросовестных поставщиков
24.09.2020, 11:580 Двор на Белинского, 85 благоустроят в Пскове до конца октября 24.09.2020, 11:530 Штабеля из бордюров и сваленные светофоры: реконструкция на Инженерной продолжается 24.09.2020, 11:410 Продовольственная ярмарка пройдет в Пскове 3 октября 24.09.2020, 11:402 До 5 лет тюрьмы грозит гражданину Азербайджана за похищение прохожей в Пскове
24.09.2020, 11:360 Более 150 тысяч тонн зерна намолотили псковские аграрии 24.09.2020, 11:282 Препарат от коронавируса «Арепливир» будет доступен в псковских аптеках под заказ 24.09.2020, 11:161 Псковская область догоняет Ленинградскую по производству мяса 24.09.2020, 11:161 Горожанин указал на «воняющий ручей» в центре Пскова
24.09.2020, 11:110 В Пскове на месяц закрыли участок улицы Волкова 24.09.2020, 11:090 Стала известна программа XI Международных Александро-Невских чтений 24.09.2020, 11:030 Единый день здоровья пройдет в Пскове 26 сентября 24.09.2020, 11:030 Бесплатную помощь окажут псковичам юристы 25 сентября
24.09.2020, 10:570 Расширить требования к обустройству Пскова для инвалидов предложили в гордуме 24.09.2020, 10:530 В Псковском кремле пробуют тушить пожар на колокольне 24.09.2020, 10:510 Проект закона о запрете изымать домашних животных за долги внесен в Госдуму 24.09.2020, 10:400 Псковичка пожаловалась на заливающие Писковичи фекалии
24.09.2020, 10:231 Кадровые перестановки произошли в администрации Псковской области 24.09.2020, 10:200 Руководитель дновского СПК оштрафован за невыплату зарплаты 24.09.2020, 10:150 Расписание поездов по маршруту «Нелидово - Великие Луки» изменится в октябре 24.09.2020, 10:130 «Беседка»: О реализации экологической реформы в Псковской области
24.09.2020, 10:070 Два артснаряда и мину времен войны обезвредили в Псковской области 24.09.2020, 10:050 В Пскове открывшаяся во время движения дверь «Газели» повредила внедорожник 24.09.2020, 10:010 В Порхове пенсионерка заплатила 32 тысячи рублей псевдоработникам сервисной службы 24.09.2020, 09:480 Печерянин привлечен к уголовной ответственности за «пьяную» езду
24.09.2020, 09:3810 Интерактив: Студентов в общежитии ПсковГУ заедают клопы 24.09.2020, 09:350 Автомобилиста из Псковского района накажут за использование поддельного удостоверения 24.09.2020, 09:350 Идеальная сделка: как упростить и ускорить покупку любой квартиры в Пскове 24.09.2020, 09:290 Магазин горел в торговом комплексе в Пскове
24.09.2020, 09:161 В бананово-лимонном Пскове 24.09.2020, 09:140 В России начали действовать новые правила поверки бытовых счетчиков 24.09.2020, 09:000 Эксперты рассказали о кредитах с господдержкой для среднего и малого бизнеса 24.09.2020, 08:490 Более 100 кубометров отходов вывезли с кладбищ и свалок в Дно и Порхове
24.09.2020, 08:340 Жителя Псковского района будут судить за угрозу убийством 24.09.2020, 08:161 В Госдуме предложили выделять для беременных места на парковках 24.09.2020, 08:000 Мусорный «бум» фиксируется в трех районах Псковской области 24.09.2020, 07:460 В России предложили пересмотреть расчет МРОТ и прожиточного минимума
24.09.2020, 07:410 Псковские студенты смогут побороться за гранты МТС 24.09.2020, 07:294 Псковский музей запускает программу подготовки внештатных экскурсоводов 24.09.2020, 07:130 В России нашли способ снизить плату за вывоз мусора 24.09.2020, 00:200 Поисковики нашли пропавшую великолукскую школьницу
23.09.2020, 23:471 Готовность Псковской области к предупреждению ЧС обсудили Михаил Ведерников и Евгений Зиничев 23.09.2020, 23:050 Великолучане победили на Чемпионате России по велоспорту 23.09.2020, 23:000 Прибывающих из-за границы россиян обязали изолироваться по месту жительства 23.09.2020, 22:350 Любятовские чтения открылись в обновленной псковской библиотеке
23.09.2020, 22:190 Жителя великолукской деревни Плаксино разыскивают поисковики 23.09.2020, 22:100 Госархив рассказал о дефицитных в 1982 году товарах в Великих Луках 23.09.2020, 21:510 Михаил Мишустин подписал постановление о новых правилах проведения техосмотра автомобилей 23.09.2020, 21:361 14-летнюю девочку разыскивают в Великих Луках
23.09.2020, 21:310 Грузовик отправил в кювет легковой автомобиль в Куньинском районе 23.09.2020, 21:030 Депутат Госдумы от КПРФ скончался от коронавируса 23.09.2020, 20:471 Протестующих в Минске разогнали водометами 23.09.2020, 20:250 Поисковики нашли пропавшего в Пскове пенсионера
23.09.2020, 20:070 Единый день безопасности дорожного движения прошел в Великих Луках 23.09.2020, 19:500 Детская библиотека в псковском Доме губернатора откроется презентацией литературного музея 23.09.2020, 19:320 Соревнования по пожарно-спасательному спорту состоялись в Пскове 23.09.2020, 19:140 Псковские партийцы поделились планами на следующий выборный год
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.