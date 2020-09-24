Общество

Строительство нового детского сада в Великих Луках контролируют общественники

До конца 2020 года в рамках национального проекта «Демография» в северном микрорайоне Великих Лук на улице Дружбы появится новый детский сад. Общественный контроль за возведением объекта осуществляют активисты партроекта «Новая школа».

В последние годы сфера образования Великих Лук стремительно развивается: ремонтируются и строятся новые школы и детские сады, педагоги получают современное оборудование для работы с юными горожанами, внедряются инновационные образовательные технологии. Это результат поддержки федерального центра, командной работы областной и городской властей и активистов партийного проекта «Единой России» «Новая школа», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Густонаселенный и быстрорастущий район в северной части города Великие Луки очень нуждается в еще одном дошкольном учреждении. Этот детский сад, рассчитанный на 140 мест, возводится по типовому проекту. В детсаду будут спортивный и музыкальный залы, кабинеты для специальных занятий. Изюминкой нового образовательного учреждения станет группа для самых маленьких - детей до года. Мамы, которым требуется срочно выйти на работу, смогут оставить своих детей под присмотром квалифицированных специалистов. Современное оборудование уже закупается. Территория сада будет большой, комфортной для прогулок.

Председатель общественного совета партпроекта «Новая школа», член фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Елена Даньшова сообщила, что строительство нового детского сада на улице Дружбы идет полным ходом.

«Все делается в сроки и с выполнением всех поставленных задач. Рабочие занимаются отделкой помещений, благоустройством прогулочных детских площадок. В строительстве используются экологически чистые материалы», - подчеркнула она, добавив, что для сферы образования в Великих Луках делается очень много: в стадии строительства еще один аналогичный детский сад и школа на 800 мест.

Кроме того, за счет средств муниципального бюджета к детскому саду на улице Дружбы строится благоустроенная подъездная дорога. Общественный контроль за возведением объекта осуществляют активисты партроекта «Новая школа», депутаты Псковского областного Собрания и Великолукской городской Думы - члены фракции «Единая Россия».