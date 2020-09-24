Общество

Обучающий семинар для малообеспеченных семей прошел в Красногородском районе

Сотрудники и волонтеры Псковского областного отделения Российского детского фонда провели сегодня, 24 сентября, в Красногородском районе обучающий семинар для малообеспеченных семей с детьми, рассказали Псковской Ленте Новостей в фонде.

Психотерапевт Елена Гончар рассказала родителям о важности личной гигиены детей и подростков. Родители активно включились в процесс: работали в группах, находили стандартные и нестандартные способы применения средствам гигиены, задавали специалисту интересующие вопросы. После семинара семьям вручили гигиенические наборы, которые удалось закупить на средства Паскаль Вайер - президента благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» (Австрия). Кроме этого, родители смогли подобрать одежду и обувь для своих детей.

В организации и проведении выездного мероприятия участвовали студенты псковского вуза: ребята помогали раскладывать вещи, общались с родителями и помогали им в выборе вещей.

Детский фонд благодарит всех, кто помог организовать выезд в район: людей, которые регулярно приносят детские и подростковые вещи в Детский фонд, Паскаль Вайер за возможность закупить гигиенические наборы и студентов за помощь на мероприятии.

Отметим, что выездное мероприятие состоялось в рамках проекта «Щедрый склад», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.