Общество

Ивовая аллея появилась в парке усадьбы Лореров-Розенов

Аллею из шаровидной ивы в Горайском парке высадили активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области совместно с участниками региональной команды «Молодежка ОНФ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ОНФ.

Парк расположен на территории усадьбы Лореров-Розенов в Островском районе, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Парк здесь был разбит более 200 лет назад. Спустя два века территория Горайского парка заболотилась и заросла. Уже несколько лет за сохранение исторического наследия борются местные жители. В прошлом году инициативные островичи обратились в региональное отделение ОНФ за содействием. Тогда общественники помогли расчистить часть исторического парка. Год спустя активисты Народного фронта вернулись, чтобы благоустроить территорию.

«В нашем регионе очень много объектов культурного наследия, которые нуждаются в восстановлении. Горайский парк – уникальное место с богатой историей. Мы рады в очередной раз принять участие в благоустройстве приусадебной территории», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко.

В свою очередь руководитель проекта по восстановлению Горайского парка Марина Ляшкевич отметила, что работы предстоит еще много, но с поддержкой и помощью Народного фронта результат виден уже на первых этапах.