Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шпаргалка для дам: все о раке груди
стабильный источник дохода
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Кредиты с господдержкой для бизнеса
Новые возможности зарплатной карты ПСБ
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
От ручного управления к системе
Корытовский парк письмо губернатору
Телефон прямого эфира 56-73-72
Господдержка в Псковской области
В помощь бизнесу
Гонки по вертикали
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
 
 
 
ещё Общество 25.09.2020 13:073 «Акценты» Донецкого: Партии «на низком старте», реинкарнация «Октября» и новая книга политтехнолога Романова 26.09.2020 14:340 Псковичей призывают рассказать детям об опасности энергообъектов 26.09.2020 13:393 Ивовая аллея появилась в парке усадьбы Лореров-Розенов 26.09.2020 13:150 Центр помощи нуждающимся начал работу в Палкинском районе 26.09.2020 12:520 Пропавший несколько дней назад великолучанин найден живым 26.09.2020 12:360 Деревянные колья будут изготавливать осужденные идрицкой колонии
 
 
 
Самое популярное 23.09.2020 13:126 Медики межрайонной больницы в Невеле заразились коронавирусом 23.09.2020 09:5619 Андрей Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации 24.09.2020 12:509 Названо место будущего экотехнопарка в Псковской области 24.09.2020 12:440 Более 30 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 24.09.2020 10:232 Кадровые перестановки произошли в администрации Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ивовая аллея появилась в парке усадьбы Лореров-Розенов

26.09.2020 13:39|ПсковКомментариев: 3

Аллею из шаровидной ивы в Горайском парке высадили активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области совместно с участниками региональной команды «Молодежка ОНФ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ОНФ.

Парк расположен на территории усадьбы Лореров-Розенов в Островском районе, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Парк здесь был разбит более 200 лет назад. Спустя два века территория Горайского парка заболотилась и заросла. Уже несколько лет за сохранение исторического наследия борются местные жители. В прошлом году инициативные островичи обратились в региональное отделение ОНФ за содействием. Тогда общественники помогли расчистить часть исторического парка. Год спустя активисты Народного фронта вернулись, чтобы благоустроить территорию.

«В нашем регионе очень много объектов культурного наследия, которые нуждаются в восстановлении. Горайский парк – уникальное место с богатой историей. Мы рады в очередной раз принять участие в благоустройстве приусадебной территории», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко.

В свою очередь руководитель проекта по восстановлению Горайского парка Марина Ляшкевич отметила, что работы предстоит еще много, но с поддержкой и помощью Народного фронта результат виден уже на первых этапах.

Теги: #благоустройство #островский район #парки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?
В опросе приняло участие 286 человек
26.09.2020, 15:020 Мастер-класс по воркауту провели для молодежи Пскова. ВИДЕО 26.09.2020, 14:480 Неоднократно судимый пскович получил новый срок за избиение таксиста 26.09.2020, 14:340 Псковичей призывают рассказать детям об опасности энергообъектов 26.09.2020, 14:110 Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор
26.09.2020, 13:550 У женской консультации в Пскове создадут около 100 парковочных мест 26.09.2020, 13:393 Ивовая аллея появилась в парке усадьбы Лореров-Розенов 26.09.2020, 13:230 Тройное ДТП произошло на дамбе в Пскове 26.09.2020, 13:150 Центр помощи нуждающимся начал работу в Палкинском районе
26.09.2020, 12:570 В Острове обокрали редакцию районной газеты 26.09.2020, 12:520 Пропавший несколько дней назад великолучанин найден живым 26.09.2020, 12:360 Деревянные колья будут изготавливать осужденные идрицкой колонии 26.09.2020, 12:240 Пскович осужден на 5 лет за смертельное ДТП
26.09.2020, 12:080 Глава Пскова рассказала, как решается проблема незаконно установленных гаражей 26.09.2020, 11:470 Минпросвещения обновило федеральный перечень учебников 26.09.2020, 11:352 Делегация Псковской области участвует в ярмарке тружеников села в Витебске 26.09.2020, 11:210 «ЗАБЕГ.60» организовали для студентов в Пскове
26.09.2020, 11:050 Росгвардейцы предотвратили кражу из магазина в Дедовичах 26.09.2020, 10:544 41 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за сутки 26.09.2020, 10:400 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Печорском районе 26.09.2020, 10:282 Главный фединспектор проверил обеспечение школьников горячим питанием в Великих Луках
26.09.2020, 09:550 Псковичей просят не складировать строительный мусор в бункеры для КГО 26.09.2020, 09:340 Житель Великих Лук лишился свободы за избиение человека у железной дороги 26.09.2020, 09:170 Около 7 тысяч сеянцев ели высадили в Печорском районе в рамках акции «Сохраним лес» 26.09.2020, 09:010 В России изменится порядок получения пенсий на карту
25.09.2020, 23:200 От 19 до 24 градусов тепла прогнозируют в Псковской области в субботу 25.09.2020, 23:103 Вакцинацию от гриппа могут сделать обязательной для некоторых россиян 25.09.2020, 22:490 В Невельском районе открыли зал для самбо 25.09.2020, 22:420 Сутенершу-рецидивистку осудят в Острове
25.09.2020, 22:321 Руководители Псковской и Витебской областей определили перспективы сотрудничества 25.09.2020, 22:250 Более 20 человек погибли при крушении военного самолета под Харьковом 25.09.2020, 19:332 Совет по молодежной политике при главе Пскова подвел итоги работы за первое полугодие 25.09.2020, 19:120 Более 60 тонн нидерландских кормовых добавок не прошли контроль в Псковской области
25.09.2020, 18:534 Борис Елкин призвал пешеходов и велосипедистов использовать светоотражатели 25.09.2020, 18:370 В России разработаны стандарты развития индивидуального жилищного строительства 25.09.2020, 18:154 Разрешение на строительство завода «Титан-Полимер» Псковский областной суд признал законным 25.09.2020, 18:021 «Строевые выходные» устроят для псковской молодежи
25.09.2020, 17:460 Продлен прием заявок от кандидатов в совет при областном комитете по культуре 25.09.2020, 17:233 ПсковГУ нельзя сводить филологию на нет, уверен автор российского бестселлера «Лавр» 25.09.2020, 17:004 Велодорожки начнут делать в Пскове в 2021 году 25.09.2020, 16:411 Псковичам напомнили о необходимости оплаты налогов до 1 декабря
25.09.2020, 16:182 Борис Елкин: Дорожники и археологи - не враги 25.09.2020, 15:5713 Более 130 млн рублей заплатит «Псковавтодор» за аренду 41 камеры фотовидеофиксации 25.09.2020, 15:390 В сельских поселениях Себежского района изменится график вывоза ТКО 25.09.2020, 15:211 Выравнивание дорожных знаков проводят в Пскове
25.09.2020, 15:122 Жителя Куньи будут судить за кражу спиртного из «Пятерочки» 25.09.2020, 15:000 Псковская гордума вернется к обсуждению судьбы «Таблетки» 28 сентября 25.09.2020, 14:430 Театральная мастерская «Гвозди» объявляет прием новых учеников 25.09.2020, 14:294 Фотофакт: Новая брусчатка появилась на улице Волкова
25.09.2020, 14:200 В Пскове ремонтируют двор на улице Юбилейной, 73а 25.09.2020, 14:130 «Дело Луначарского» с писателем Евгением Водолазкиным. ВИДЕО 25.09.2020, 14:0225 Акция недоумения 25.09.2020, 14:012 Мотоциклист пострадал в ДТП на Рижском проспекте Пскова
25.09.2020, 13:592 В Пскове достойно подготовились к отопительному периоду - Антон Ляугминас 25.09.2020, 13:520 Костюмы в стиле деревенского бухгалтера 70-х увидят псковичи на спектакле «Лавр» 25.09.2020, 13:410 Решения о сроках проведения выборов в 2021 году пока нет - Дмитрий Песков 25.09.2020, 13:372 «Оперативник-растениевод» Алексей Травин рассказал, почему уехал из Петербурга в псковскую глубинку
25.09.2020, 13:305 Евгений Водолазкин: Псков может стать российским Оксфордом 25.09.2020, 13:231 Бабье лето не покинет Псковскую область на предстоящих выходных 25.09.2020, 13:139 10 низкопольных автобусов передает Петербург Псковской области 25.09.2020, 13:071 Главы Псковской и Витебской областей обсудили усиление экономик регионов. ВИДЕО
25.09.2020, 13:073 «Акценты» Донецкого: Партии «на низком старте», реинкарнация «Октября» и новая книга политтехнолога Романова 25.09.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Евгением Водолазкиным 25.09.2020, 12:520 Более 7 млрд рублей требуется на ремонт мостов в Псковской области 25.09.2020, 12:514 В Зеленый театр Пскова доставлены новые кресла
25.09.2020, 12:445 В псковском магазине изъяли сумки и обувь с признаками контрафакта 25.09.2020, 12:311 «Рентгеновского зрения» не хватает сотрудникам Псковских теплосетей 25.09.2020, 12:240 Вопрос подачи горячей воды в дома на Леона Поземского и Карла Маркса обсудили в гордуме 25.09.2020, 12:060 Более 170 км псковских дорог отремонтируют по нацпроекту в этом году
25.09.2020, 11:570 Три протокола составили инспекторы за нахождение в Полистовском заповеднике 25.09.2020, 11:383 Борис Елкин: Коронавирус повлиял на работу дорожников, но не критично 25.09.2020, 11:340 Зона для приема туристов появится в Мирожском монастыре 25.09.2020, 11:290 Гражданин Украины устроил ДТП на автодороге Псков - Родина
25.09.2020, 11:270 Писатель и литературовед Евгений Водолазкин станет гостем программы «Дело Луначарского» 25.09.2020, 11:192 Полноценное круговое движение на перекрестке Инженерная - Индустриальная откроют к 15 октября 25.09.2020, 11:090 Поток туристов в Мирожском монастыре вырос после включения его в список ЮНЕСКО 25.09.2020, 11:061 Улицу №1 асфальтируют в Кривске
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.