Общество

Александр Котов: Воспитатель для ребенка должен быть и мудрым педагогом, и верным другом

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил воспитателей и дошкольных работников региона с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

«Работа воспитателя – очень нужный, нелегкий и уважаемый труд. Занимаясь присмотром за детьми, их образованием и воспитанием, вы берете на себя ответственность за жизнь и судьбу малышей. Воспитатель для ребенка должен быть и мудрым педагогом, и заботливым родителем, и верным другом, и понимающим наставником. Конечно, чтобы справиться с такой задачей, мало одного профессионализма – нужно всей душой любить детей и отдавать им свое сердце. Спасибо вам за теплоту и внимание к детям. Крепкого здоровья, семейного счастья, профессиональных успехов и благополучия!», - говорится в поздравлении.