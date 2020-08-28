Спорт

Псковская студентка пожаловалась губернатору на занятия физкультурой под ливнем

Псковская студентка в Instagram-аккаунте губернатора области Михаила Ведерникова пожаловалась на занятия физкультурой под ливнем.

«Михаил Юрьевич, помогите, пожалуйста, решить проблему студентов ПсковГУ, - написала она. - Университет не хочет идти нам навстречу. Дело в том, что по рекомендациям Роспотребнадзора запрещены занятия физической культурой в спортивном зале университета, поэтому мы должны заниматься на улице, на набережной (преподаватели сказали, что будем заниматься в любую погоду и до января)».

Девушка рассказала, что 8 сентября во второй половине дня был сильный ливень, и преподаватели «выгнали студентов заниматься на улице». «При этом они были с зонтами и в достаточно теплой и непромокаемой одежде. Студенты же бегали и выполняли задания преподавателей под дождем и, соответственно, были все мокрые. На наши просьбы заниматься в зале или перенести пару на другой день мы получили отказ от преподавателей. Обращались к руководству университета, там нам тоже отказали в занятиях в спортивном зале, ссылаясь на рекомендации Роспотребнадзора. Возникает вопрос, как наш регион снизит заболеваемость, когда студентов заставляют заниматься в таких условиях?» - добавила она.

Представитель областного комитета по образованию ответил, что по рекомендациям Министерства науки и высшего образования России в вузах рекомендуется проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе. «В случае плохих погодных условий занятия переносятся либо на дистанционное обучение, либо в спортивный зал. В случае ухудшения погодных условий во время занятий на улице, занятия прекращаются», - пояснил специалист.

Для решения поставленного вопроса и обсуждения ситуации девушке порекомендовали обратиться к ректору вуза.