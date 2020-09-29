Общество

Результаты проверки сведений о доходах депутатов обсудили в Пскове

Заседание городского Совета по противодействию коррупции состоялось во вторник, 29 сентября, под председательством главы Пскова Елены Полонской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, представители прокуратуры проинформировали членов Совета о работе по осуществлению надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства и мерах прокурорского реагирования на поступившие акты Контрольно-счетной палаты города Пскова и других органов муниципального контроля за период 2018-2020 годов.

О результатах проверки прокуратурой города Пскова сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Псковской городской Думы за 2019 год доложила начальник отдела работы с обращениями граждан и организаций и кадровой работы аппарата гордумы Светлана Стельмашенок. В свою очередь, и.п. председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова Ирина Стаканова озвучила аналогичные сведения, касающиеся работников КСП.

По всем трем вопросам члены Совета приняли информацию к сведению.

Напомним, что заседания Совета по противодействию коррупции муниципального образования «Город Псков» проходят раз в квартал.