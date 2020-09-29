Общество

Правительство утвердило правила по защите прав потребителей в общепите

Правительство РФ утвердило правила, направленные на защиту прав потребителей услуг общественного питания. Они вступят в силу 1 января 2021 года, сообщает РИА Новости.

«Постановлением правительства РФ ... утверждены правила, которые направлены на защиту прав потребителей услуг общественного питания. Новые "Правила оказания услуг общественного питания" начнут действовать с 1 января 2021 года взамен старых, которые утрачивают свою силу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что важные нововведения касаются цен на услуги общественного питания. В документе прописано, что цена должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню. Любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ.

«Вместе с тем, наряду с оказанием услуг общественного питания исполнитель вправе предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга и другие услуги, однозначно указав на их возмездный или безвозмездный характер», - добавляется на сайте.

Подчеркивается, что потребитель может выбрать услуги после того, как ознакомится с их потребительскими свойствами и ценой. Он может отказаться от оплаты дополнительных услуг, а если они оплачены, потребовать возвратить уплаченную сумму.

Как отметили на сайте, исполнитель обязуется довести до потребителя следующую информацию: перечень услуг и условия их оказания, наименование всей предлагаемой продукции общепита с описанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов, данные о весе порций готовых блюд и покупных товаров, информация о пищевой ценности продукции.

«По-прежнему исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его требованию. Также в правилах прописано право потребителя получить услугу общественного питания в течение всего режима работы исполнителя», - говорится в сообщении.