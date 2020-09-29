Общество

Глава администрации Заплюсья оштрафована за нарушения при рассмотрении обращений

Главу администрации городского поселения Заплюсье Плюсского района оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мировой судья установил, что глава администрации не рассмотрела в установленный срок обращения двух местных жителей по вопросам благоустройства территории и коллективное обращение жителей деревни Староверов Луг по вопросу содержания домашних животных.

Муниципального служащего признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), и оштрафовали на 5 тысяч рублей за каждое из совершенных административных правонарушений.