Общество

Ограничения из-за угрозы коронавируса в Псковской области продлили до 1 ноября

Ограничительные мероприятия (карантин) в связи с распространением коронавируса в Псковской области продлили до 1 ноября. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников в нес в свой указ от 15 марта 2020 года №30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов Псковской области. Контроль за его исполнением глава региона оставил за собой.