Общество

В Локнянском районе арестовали два трактора за долги

Судебные приставы арестовали у организации из Локнянского района два трактора за долги по налоговым обязательствам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области, сумма налоговой задолженности составила около 120 тысяч рублей. Еще свыше 50 тысяч рублей составил исполнительский сбор, вынесенный судебным приставом за несвоевременное исполнение должником решения налогового органа.

В рамках сводного исполнительного производства о взыскании задолженности в общем размере свыше 170 тысяч рублей аресту подверглось имущество организации: трактор МТЗ-80 и трактор МТЗ-82.1.

Если в течение десяти дней задолженность организации не будет погашена в полном объеме, то арестованное имущество пройдет процедуру оценки и будет передано в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях для дальнейшей его реализации.