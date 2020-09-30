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Общество

Актер из «ДМБ» скончался после Пушкинского фестиваля в Пскове

01.10.2020 10:21|ПсковКомментариев: 0

Актер из «Антикиллера» и «ДМБ» Никита Логинов скончался после приезда с Пушкинского театрального фестиваля в Пскове. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на актрису театра «Около дома Станиславского» Лилию Загорскую, артист ушел из жизни в своем кабинете, где отдыхал после того, как почувствовал себя плохо.

«Мы вернулись из города Пскова. Там был фестиваль. Играли спектакль "Магадан". На другой день Никита Логинов пришел на работу, — рассказала Загорская. — Ребята разгружали декорацию. Никита плохо себя почувствовал, болело сердце. Ему предложили отдохнуть».

Затем Логинову стало лучше, и он собрался поехать к мастеру, который занимается изготовлением декораций к новому спектаклю. В этот момент состояние актера резко ухудшилось.

«Он вернулся в свой кабинет, сказал, что полежит, и попросил вызвать скорую. Ребята — монтировщики и дежурный на вахте — вызвали скорую, зашли в кабинет, а Никита потерял сознание. Тут же приехали врачи, пытали помочь ему... Он умер», — сказала Загорская.

Причиной смерти врачи назвали оторвавшийся тромб. Прощание с Логиновым прошло утром 30 сентября на основной сцене театра «Около дома Станиславского».

Теги: #актер
Источник: Псковская Лента Новостей
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